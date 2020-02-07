Набиуллина сообщила о высокой вероятности снижения ключевой ставки весной

Сегодня, 7 февраля, регулятор Ранее сегодня, 7 февраля, совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировало большинство аналитиков, опрошенных Reuters. По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 г. составит 3,5-4%, то есть будет вблизи таргета в 4%.