Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Финансы

Набиуллина сообщила о высокой вероятности снижения ключевой ставки весной

Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о высокой вероятности снижения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, пишут «РИА Новости». Ранее регулятор в своем заявлении сообщал о возможном следующем снижении ставки в первом полугодии.

Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована

Эльвира Набиуллина
Председатель Центробанка России

По словам Набиуллиной, снижение ставки будет зависеть от прогноза по будущей динамике инфляции и экономического роста. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 20 марта.

Сегодня, 7 февраля, регулятор Ранее сегодня, 7 февраля, совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировало большинство аналитиков, опрошенных Reuters. По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 г. составит 3,5-4%, то есть будет вблизи таргета в 4%.

Ранее по теме: ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.