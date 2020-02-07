Набиуллина сообщила о высокой вероятности снижения ключевой ставки весной
Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована
По словам Набиуллиной, снижение ставки будет зависеть от прогноза по будущей динамике инфляции и экономического роста. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 20 марта.
Сегодня, 7 февраля, регулятор Ранее сегодня, 7 февраля, совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировало большинство аналитиков, опрошенных Reuters. По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 г. составит 3,5-4%, то есть будет вблизи таргета в 4%.