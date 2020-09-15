Netflix перейдет на оплату в рублях в России 15 октября

Netflix является крупнейшим видеосервисом в мире с количеством пользователей, превышающим 200 млн человек. У сервиса есть партнеры более чем в 50 странах. Россиянам он доступен с 2015 г., однако многие из сериалов и шоу до сих пор не дублированы на русский язык.