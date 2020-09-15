Netflix перейдет на оплату в рублях в России 15 октября
Американский стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с российскими пользователями в рубли, следует из официального письма, которое Netflix разослал пользователям, пишет ТАСС. Кроме того, сервис предупредил о смене юридического лица, представляющего его услуги в России.
«Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Во-вторых, мы начнем выставлять счета в рублях вместо евро», – цитирует агентство содержание письма.
Сейчас месяц подписки на Netflix стоит 7,99, 9,99 и 11,99 евро соответственно в зависимости от тарифа. Как сообщает TJournal, пользователям будут доступны три тарифных плана: за 599, 799 и 999 руб.
2 сентября Netflix сообщил, что его оператором в России стал один из крупнейших холдингов страны – НМГ. Планируется, что к концу текущего года сервис получит русскоязычный интерфейс, а у многих сериалов появятся русские субтитры и озвучка. Также на Netflix могут появиться российские фильмы.
Netflix является крупнейшим видеосервисом в мире с количеством пользователей, превышающим 200 млн человек. У сервиса есть партнеры более чем в 50 странах. Россиянам он доступен с 2015 г., однако многие из сериалов и шоу до сих пор не дублированы на русский язык.