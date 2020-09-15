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Netflix перейдет на оплату в рублях в России 15 октября

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Американский стриминговый сервис Netflix с 15 октября переведет расчеты с российскими пользователями в рубли, следует из официального письма, которое Netflix разослал пользователям, пишет ТАСС. Кроме того, сервис предупредил о смене юридического лица, представляющего его услуги в России.

«Во-первых, с 15 октября организация, предоставляющая вам услуги сервиса Netflix, поменяется на ООО «Развлекательный онлайн-сервис». Во-вторых, мы начнем выставлять счета в рублях вместо евро», – цитирует агентство содержание письма.

Сейчас месяц подписки на Netflix стоит 7,99, 9,99 и 11,99 евро соответственно в зависимости от тарифа. Как сообщает TJournal, пользователям будут доступны три тарифных плана: за 599, 799 и 999 руб.

2 сентября Netflix сообщил, что его оператором в России стал один из крупнейших холдингов страны – НМГ. Планируется, что к концу текущего года сервис получит русскоязычный интерфейс, а у многих сериалов появятся русские субтитры и озвучка. Также на Netflix могут появиться российские фильмы.

Netflix является крупнейшим видеосервисом в мире с количеством пользователей, превышающим 200 млн человек. У сервиса есть партнеры более чем в 50 странах. Россиянам он доступен с 2015 г., однако многие из сериалов и шоу до сих пор не дублированы на русский язык.

Ранее по теме: Netflix будет развиваться в России в партнерстве с «Национальной медиа группой»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных