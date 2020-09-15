Аналитики предупредили о медленном восстановлении объема выдачи кредиток

Выдачи кредитных карт в России резко упали в апреле на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса. Снижение составило 69% год к году и 63% – к марту: тогда было выдано 310 000 карт – самое низкое количество как минимум за пять лет. Затем, с ослаблением ограничений с мая по июль, объемы выдачи кредиток постепенно нарастали от месяца к месяцу, но все еще оставались значительно ниже прошлогодних показателей.