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Аналитики предупредили о медленном восстановлении объема выдачи кредиток

Ведомости

Объем выдач кредитных карт в России, скорее всего, не восстановится до прошлогодних значений к концу 2020 г., предупредили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В августе россияне получили от банков 679 000 кредиток, что на 27% меньше аналогичного месяца 2019 г.

«Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года», – заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Выдачи кредитных карт в России резко упали в апреле на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса. Снижение составило 69% год к году и 63% – к марту: тогда было выдано 310 000 карт – самое низкое количество как минимум за пять лет. Затем, с ослаблением ограничений с мая по июль, объемы выдачи кредиток постепенно нарастали от месяца к месяцу, но все еще оставались значительно ниже прошлогодних показателей.

Однако если в июле банки выдали клиентам на 34% больше кредиток, чем в июне, то уже в августе рост по сравнению с июлем составил 6%. Александрович объяснил подобную динамику исчерпанием так называемого «эффекта низкой базы», который был обусловлен сильным сокращением выдач в апреле.

Отрицательная динамика выдач кредитных карт в августе по сравнению с прошлогодними значениями наблюдается во всех регионах страны. Самое сильное падение зафиксировано в Московской области (37%), Москве (35%) и Санкт-Петербурге (33%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных