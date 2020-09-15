Аналитики предупредили о медленном восстановлении объема выдачи кредиток
Объем выдач кредитных карт в России, скорее всего, не восстановится до прошлогодних значений к концу 2020 г., предупредили аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В августе россияне получили от банков 679 000 кредиток, что на 27% меньше аналогичного месяца 2019 г.
«Дальнейший рост будет зависеть от скорости восстановления платежеспособности населения, но ежемесячное количество выдач кредитных карт в ближайший квартал вряд ли вернется к показателям прошлого года», – заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Выдачи кредитных карт в России резко упали в апреле на фоне введения ограничительных мер из-за коронавируса. Снижение составило 69% год к году и 63% – к марту: тогда было выдано 310 000 карт – самое низкое количество как минимум за пять лет. Затем, с ослаблением ограничений с мая по июль, объемы выдачи кредиток постепенно нарастали от месяца к месяцу, но все еще оставались значительно ниже прошлогодних показателей.
Однако если в июле банки выдали клиентам на 34% больше кредиток, чем в июне, то уже в августе рост по сравнению с июлем составил 6%. Александрович объяснил подобную динамику исчерпанием так называемого «эффекта низкой базы», который был обусловлен сильным сокращением выдач в апреле.
Отрицательная динамика выдач кредитных карт в августе по сравнению с прошлогодними значениями наблюдается во всех регионах страны. Самое сильное падение зафиксировано в Московской области (37%), Москве (35%) и Санкт-Петербурге (33%).