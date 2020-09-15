«Форекс-дилера» арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров, в октябре 2019 г. По данным следствия, «форекс-дилер», с 2014 г. нелегально работавший под брендом STForex (лицензия на брокерскую деятельность отнята ЦБ в 2018 г.), предлагал клиентам способ легкого заработка. Они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы.