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«Форекс-дилера» арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей

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Полиция Москвы задержала человека, выдававшего себя за форекс-дилера и, по данным следствия, похитившего около 1 млрд руб. средств вкладчиков. В итоге он был отправлен судом под арест, заявили ТАСС в пресс-службе МВД.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила агентству официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд руб. у инвесторов своей компании STForex. В 2019 г. Смирнов был задержан, но потом отпущен под залог в 3 млн руб. и скрылся от следствия.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров, в октябре 2019 г. По данным следствия, «форекс-дилер», с 2014 г. нелегально работавший под брендом STForex (лицензия на брокерскую деятельность отнята ЦБ в 2018 г.), предлагал клиентам способ легкого заработка. Они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы.

Некоторые потерпевшие отдавали мошенникам все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации. В реальности деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки были убыточными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных