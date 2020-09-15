«Форекс-дилера» арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей
Полиция Москвы задержала человека, выдававшего себя за форекс-дилера и, по данным следствия, похитившего около 1 млрд руб. средств вкладчиков. В итоге он был отправлен судом под арест, заявили ТАСС в пресс-службе МВД.
«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила агентству официальный представитель МВД Ирина Волк.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд руб. у инвесторов своей компании STForex. В 2019 г. Смирнов был задержан, но потом отпущен под залог в 3 млн руб. и скрылся от следствия.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров, в октябре 2019 г. По данным следствия, «форекс-дилер», с 2014 г. нелегально работавший под брендом STForex (лицензия на брокерскую деятельность отнята ЦБ в 2018 г.), предлагал клиентам способ легкого заработка. Они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы.
Некоторые потерпевшие отдавали мошенникам все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации. В реальности деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки были убыточными.