ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу

Майский показатель превысил мартовский на 62,2%, однако был на 27,7% ниже показателя 2019 г. В июле 2020 г. объем переводов превысил показатели апреля на 177%, показатели 2019 г. – на 15,6%. Также в июле был зарегистрирован рекорд по переводу средств в Россию – $279 млн. Показатель стал самым высоким с декабря 2019 г., когда Россию поступило $306 млн.