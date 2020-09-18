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ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу

Ведомости

Объем денежных переводов из России за границу в июле 2020 г. составил $837 млн, сообщил РБК со ссылкой на данные ЦБ. Показатель июля 2020 г. стал рекордным с октября 2018 г., когда объем переводов из России за рубеж составил $856 млн .

Издание отметило, что в статистике ЦБ учитываются переводы через Western Union, «Золотую корону», «Юнистрим», Contact, Blizko, которая учитывалась до апреля 2020 г., а также «Почту России». Большая часть переводов совершалась в страны СНГ – $686 млн. Остальные переводы были в страны дальнего зарубежья – их объем составил $152 млн.

Объем переводов за рубеж начал падать в марте и достиг минимума в апреле 2020 г., опустившись до $302 млн. Падение объема было вызвано закрытием государственных границ из-за коронавируса, приостановкой работы торгово-сервисных предприятий и ослаблением рубля из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+. Восстанавливаться переводы начали в мае – за границу было переведено $490 млн.

Майский показатель превысил мартовский на 62,2%, однако был на 27,7% ниже показателя 2019 г. В июле 2020 г. объем переводов превысил показатели апреля на 177%, показатели 2019 г. – на 15,6%. Также в июле был зарегистрирован рекорд по переводу средств в Россию – $279 млн. Показатель стал самым высоким с декабря 2019 г., когда Россию поступило $306 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных