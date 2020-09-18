ЦБ заявил о рекордном за почти два года объеме переводов за границу
Издание отметило, что в статистике ЦБ учитываются переводы через Western Union, «Золотую корону», «Юнистрим», Contact, Blizko, которая учитывалась до апреля 2020 г., а также «Почту России». Большая часть переводов совершалась в страны СНГ – $686 млн. Остальные переводы были в страны дальнего зарубежья – их объем составил $152 млн.
Объем переводов за рубеж начал падать в марте и достиг минимума в апреле 2020 г., опустившись до $302 млн. Падение объема было вызвано закрытием государственных границ из-за коронавируса, приостановкой работы торгово-сервисных предприятий и ослаблением рубля из-за пандемии и развала сделки ОПЕК+. Восстанавливаться переводы начали в мае – за границу было переведено $490 млн.
Майский показатель превысил мартовский на 62,2%, однако был на 27,7% ниже показателя 2019 г. В июле 2020 г. объем переводов превысил показатели апреля на 177%, показатели 2019 г. – на 15,6%. Также в июле был зарегистрирован рекорд по переводу средств в Россию – $279 млн. Показатель стал самым высоким с декабря 2019 г., когда Россию поступило $306 млн.