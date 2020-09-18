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ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году

Ведомости

Банк России считает необходимым сохранить мягкие денежно-кредитные условия в 2021 г. для удержания инфляции вблизи целевого значения в 4%, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В следующем году нам нужно будет для того, чтобы добиться цели по инфляции в 4%, сохранять мягкие денежно-кредитные условия. В какой степени ‒ это будет зависеть от ситуации, от развития разных факторов. Мы это будем оценивать», ‒ сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ рассчитывает вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике во второй половине ‒ ближе к концу трехлетнего прогнозного периода. На данный момент регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, подчеркнула глава ЦБ.

Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в 4,25% годовых ‒ до такого уровня она была снижена на предыдущем заседании 24 июля. Подобное значение показателя является минимальным за всю историю. Ранее регулятор снижал ставку три раза подряд с мартовского значения в 6% годовых.

О переходе к мягкой денежно-кредитной политике Набиуллина объявила в апреле этого года на фоне пандемии коронавируса в мире и ее последствий. По словам главы ЦБ, значительное влияние на экономику до сих пор оказывают дезинфляционные факторы. Однако в последние месяцы усилилось также краткосрочное влияние проинфляционных факторов, инфляция в августе была выше ожидаемого уровня, что повлияло на решение не снижать ключевую ставку на сегодняшнем заседании.

Ранее по теме: ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных