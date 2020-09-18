ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году

О переходе к мягкой денежно-кредитной политике Набиуллина объявила в апреле этого года на фоне пандемии коронавируса в мире и ее последствий. По словам главы ЦБ, значительное влияние на экономику до сих пор оказывают дезинфляционные факторы. Однако в последние месяцы усилилось также краткосрочное влияние проинфляционных факторов, инфляция в августе была выше ожидаемого уровня, что повлияло на решение не снижать ключевую ставку на сегодняшнем заседании.