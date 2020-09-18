ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году
Банк России считает необходимым сохранить мягкие денежно-кредитные условия в 2021 г. для удержания инфляции вблизи целевого значения в 4%, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«В следующем году нам нужно будет для того, чтобы добиться цели по инфляции в 4%, сохранять мягкие денежно-кредитные условия. В какой степени ‒ это будет зависеть от ситуации, от развития разных факторов. Мы это будем оценивать», ‒ сказала она.
По словам Набиуллиной, ЦБ рассчитывает вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике во второй половине ‒ ближе к концу трехлетнего прогнозного периода. На данный момент регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, подчеркнула глава ЦБ.
Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку в 4,25% годовых ‒ до такого уровня она была снижена на предыдущем заседании 24 июля. Подобное значение показателя является минимальным за всю историю. Ранее регулятор снижал ставку три раза подряд с мартовского значения в 6% годовых.
О переходе к мягкой денежно-кредитной политике Набиуллина объявила в апреле этого года на фоне пандемии коронавируса в мире и ее последствий. По словам главы ЦБ, значительное влияние на экономику до сих пор оказывают дезинфляционные факторы. Однако в последние месяцы усилилось также краткосрочное влияние проинфляционных факторов, инфляция в августе была выше ожидаемого уровня, что повлияло на решение не снижать ключевую ставку на сегодняшнем заседании.