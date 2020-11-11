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Минфин разработал законопроекты по регулированию обращения цифровых валют

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Минфин подготовил и представил на общественное обсуждение пакет законопроектов, направленных на реализацию в России норм, закрепленных в принятом летом законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, сообщила пресс-служба ведомства.

«Для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.  В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с предлагаемыми ведомством изменениями владельцы цифровой валюты смогут претендовать на защиту своих прав в суде. Будут внесены поправки в Уголовной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Так, цифровая валюта будет признана имуществом.

При этом владельцы криптовалюты будут обязаны декларировать операции с ней «свыше определенной суммы». Точную сумму Минфин не раскрыл.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». В нем даются определения терминам, используемом на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.

Ранее по теме: Криптовалюта будет имуществом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных