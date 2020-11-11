Минфин разработал законопроекты по регулированию обращения цифровых валют
Минфин подготовил и представил на общественное обсуждение пакет законопроектов, направленных на реализацию в России норм, закрепленных в принятом летом законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, сообщила пресс-служба ведомства.
«Для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в соответствии с предлагаемыми ведомством изменениями владельцы цифровой валюты смогут претендовать на защиту своих прав в суде. Будут внесены поправки в Уголовной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Так, цифровая валюта будет признана имуществом.
При этом владельцы криптовалюты будут обязаны декларировать операции с ней «свыше определенной суммы». Точную сумму Минфин не раскрыл.
Летом президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». В нем даются определения терминам, используемом на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.