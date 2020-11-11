Минфин разработал законопроекты по регулированию обращения цифровых валют

«Для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами», — говорится в сообщении.