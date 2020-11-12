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Минфин объяснил введение тюремных сроков за недекларирование криптовалюты

Ведомости

Зачастую цифровая валюта используется для легализации преступных доходов, а иногда, по мнению международной организации ФАТФ, с целью анонимного финансирования терроризма, поэтому эти действия необходимо ограничивать на законодательном уровне, в том числе — за счет введения наказания в виде уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Минфина России.

«Владельцы цифровых валют, декларирующие свои активы, не будут привлекаться к уголовной ответственности. Такая ответственность может быть применена в случае совершения преступления с использованием цифровой валюты», — говорится в заявлении ведомства. 

В Минфине отметили, что ввиду отсутствия законодательного регулирования, невозможно отследить лиц, владеющих цифровой валютой, а также проверить объемы их кошельков и назначений платежей. Именно для этого криптовалюту предлагается идентифицировать, декларировать, а также предоставлять ее владельцам судебную защиту.

Вчера Минфин объявил, что разработал поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. Отмечалось, что при осуществлении операций с криптовалютой более «определенной суммы» ее декларирование будет обязательным.

Сегодня издание РБК сообщило, что предложенные изменения в законодательство предполагают лишение свободы на срок до трех лет для тех, кто минимум два раза за три года не отчитался перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше.

Ранее по теме: Минфин разработал законопроекты по регулированию обращения цифровых валют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных