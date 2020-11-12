Минфин объяснил введение тюремных сроков за недекларирование криптовалюты

Сегодня издание РБК сообщило, что предложенные изменения в законодательство предполагают лишение свободы на срок до трех лет для тех, кто минимум два раза за три года не отчитался перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше.