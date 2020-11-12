Минфин объяснил введение тюремных сроков за недекларирование криптовалюты
Зачастую цифровая валюта используется для легализации преступных доходов, а иногда, по мнению международной организации ФАТФ, с целью анонимного финансирования терроризма, поэтому эти действия необходимо ограничивать на законодательном уровне, в том числе — за счет введения наказания в виде уголовной ответственности, сообщила пресс-служба Минфина России.
«Владельцы цифровых валют, декларирующие свои активы, не будут привлекаться к уголовной ответственности. Такая ответственность может быть применена в случае совершения преступления с использованием цифровой валюты», — говорится в заявлении ведомства.
В Минфине отметили, что ввиду отсутствия законодательного регулирования, невозможно отследить лиц, владеющих цифровой валютой, а также проверить объемы их кошельков и назначений платежей. Именно для этого криптовалюту предлагается идентифицировать, декларировать, а также предоставлять ее владельцам судебную защиту.
Вчера Минфин объявил, что разработал поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов. Отмечалось, что при осуществлении операций с криптовалютой более «определенной суммы» ее декларирование будет обязательным.