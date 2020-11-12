Минфин предложил наказывать тюрьмой за недекларирование криптовалют
По данным издания, ведомство предлагает лишать свободы владельцев криптовалют на срок до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).
Накануне «Интерфакс» сообщал, что Минфин предлагал за сокрытие или недостоверную информацию о доходе от криптовалют в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору наказывать их владельцев штрафом от 500 тыс. до 2 млн руб., либо пятью годами принудительных работ, либо лишением свободы до трех лет.
Кроме того, накануне Минфин сообщил, что разработал поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно пакету законопроектов, ведомство, в частности, предложило ввести судебную защиту обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней.
«Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным», — сообщили в ведомстве. Сумму ведомство тогда не уточнило.
Летом президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». В нем даются определения терминам, используемом на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.