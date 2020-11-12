Минфин предложил наказывать тюрьмой за недекларирование криптовалют

По данным издания, ведомство предлагает лишать свободы владельцев криптовалют на срок до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).