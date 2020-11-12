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Минфин предложил наказывать тюрьмой за недекларирование криптовалют

Ведомости

Владельцев криптовалют следует лишать свободы на срок до трех лет за недекларирование криптовалют объемом от 45 млн руб., следует из предложенных Минфином поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, сообщает РБК. «Ведомости» направили запрос в Минфин.

По данным издания, ведомство предлагает лишать свободы владельцев криптовалют на срок до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговой об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте).

Накануне «Интерфакс» сообщал, что Минфин предлагал за сокрытие или недостоверную информацию о доходе от криптовалют в особо крупном размере или группой лиц по предварительному сговору наказывать их владельцев штрафом от 500 тыс. до 2 млн руб., либо пятью годами принудительных работ, либо лишением свободы до трех лет.

Кроме того, накануне Минфин сообщил, что разработал поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно пакету законопроектов, ведомство, в частности, предложило ввести судебную защиту обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней.

«Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным», — сообщили в ведомстве. Сумму ведомство тогда не уточнило.

Летом президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровых финансовых активах». В нем даются определения терминам, используемом на рынке криптовалюты, в том числе цифровому финансовому активу и цифровой валюте. Документ разрешает куплю-продажу цифровых активов на территории России, однако запрещает оплачивать ими товары и услуги в стране.

Ранее по теме: Криптовалюта будет имуществом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных