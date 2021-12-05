Банки стали чаще предлагать россиянам карты с длинным беспроцентным периодом

Представители банков сообщили РБК, что удлинение грейс-периода обычно не приводит к росту просрочки или дефолтности. Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что уровень использования предоставленного лимита только на 3–4% выше, чем для обычных карт. В ВТБ, банке «Санкт-Петербург» и Экспобанке и вовсе говорят об отсутствии роста показателя.