Банки стали чаще предлагать россиянам карты с длинным беспроцентным периодом
Как правило, проценты за пользование заемными средствами держатели карт могут не платить 40-60 дней, при увеличенном периоде этот срок составляет минимум 118-120 дней. Такие кредитки предложили в этом году Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие», банк Дом.РФ, «Уралсиб», «Хоум Кредит», «Ренессанс кредит», «ОТП банк», Локо-банк и Экспобанк.
Представители банков сообщили РБК, что удлинение грейс-периода обычно не приводит к росту просрочки или дефолтности. Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что уровень использования предоставленного лимита только на 3–4% выше, чем для обычных карт. В ВТБ, банке «Санкт-Петербург» и Экспобанке и вовсе говорят об отсутствии роста показателя.