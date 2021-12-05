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Финансы

Банки стали чаще предлагать россиянам карты с длинным беспроцентным периодом

Ведомости

Банки начали активнее предлагать кредитные карты с длинным льготным периодом. По данным аналитиков Banki.ru, десять банков выпустили кредитки с грейс-периодом на срок 100 дней и выше. При этом в прошлом году предложение запустили только пять крупных банков, узнал РБК.

Как правило, проценты за пользование заемными средствами держатели карт могут не платить 40-60 дней, при увеличенном периоде этот срок составляет минимум 118-120 дней. Такие кредитки предложили в этом году Сбербанк, Газпромбанк, «Открытие», банк Дом.РФ, «Уралсиб», «Хоум Кредит», «Ренессанс кредит», «ОТП банк», Локо-банк и Экспобанк

Представители банков сообщили РБК, что удлинение грейс-периода обычно не приводит к росту просрочки или дефолтности. Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что уровень использования предоставленного лимита только на 3–4% выше, чем для обычных карт. В ВТБ, банке «Санкт-Петербург» и Экспобанке и вовсе говорят об отсутствии роста показателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных