ЦБ назвал размер вклада для малообеспеченных

О планах по созданию специального вклада для граждан с низкими доходами 24 ноября в ходе выступления в Госдуме сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Регулятор рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по такому вкладу: к ключевой ставке (сейчас составляет 8,5% годовых) или инфляции (8,4% в годовом выражении по итогам ноября).