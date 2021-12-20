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Финансы

ЦБ назвал размер вклада для малообеспеченных

Ведомости

Банк России предлагает ограничить размер вклада для людей с низкими доходами суммой в 100 000 руб., заявил в ходе выступления в Госдуме заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

«Мы также рассматриваем вариант специального банковского вклада, об этом мы уже в Госдуме докладывали, предполагающего гарантированное начисление процентов в привязке к ключевой ставке либо инфляции на сумму, не превышающую 100 000 руб.», — сказал он.

О планах по созданию специального вклада для граждан с низкими доходами 24 ноября в ходе выступления в Госдуме сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Регулятор рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по такому вкладу: к ключевой ставке (сейчас составляет 8,5% годовых) или инфляции (8,4% в годовом выражении по итогам ноября).

ЦБ изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам за счет коммерческих кредитных организаций, рассказала позже председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Первый подразумевает, что это будет сделано за счет прибыли самих банков. Второй — за счет субсидирования со стороны правительства. Реализовать последнее потенциально возможно через повышение отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила тогда глава ЦБ.

16 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что изначально рассматривался вариант вклада на сумму до 50 000 руб., однако потом такую инициативу сочли бессмысленной. Затем речь шла о сумме в 200 000—300 000 руб., такой вариант поддерживали в том числе сами банки.

По словам Аксакова, сейчас законопроект о специальном вкладе активно готовится. Предполагается, что его внесут на рассмотрение в Госдуму в январе следующего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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