Сбербанк выплатит купон по евробондам в рублях
«В связи с тем что США и Великобританией были введены блокирующие санкции в отношении Сбербанка, международная финансовая инфраструктура не позволяет банку осуществлять выплаты инвесторам в порядке, установленном эмиссионной документацией (в валюте. — Ред)», — говорится в сообщении банка.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска субординированных еврооблигаций Сбербанка: на сумму $2 млрд с погашением в октябре 2022 г. и на сумму $1 млрд с погашением в мае 2023 г. Купонные выплаты по данным облигациям осуществляются два раза в год.
Купонные выплаты по облигациям, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и нижестоящих российских депозитариях, будут перечислены в НРД для дальнейшего перечисления владельцам соответствующих облигаций. Остальные инвесторы могут получить купонные выплаты по облигациям с учетом требований применимого законодательства после обращения в банк, поясняет Сбербанк.
Сбербанк отмечает, что является ответственным и благонадежным заемщиком на российском и международном рынках капитала и предпринимает все необходимые действия для выплаты купонных платежей, исходя из текущего российского законодательства и наложенных на него санкционных ограничений. Кроме того, банк обладает достаточной ликвидностью для выполнения всех своих обязательств и делает все возможное для обслуживания своей задолженности, говорится в сообщении.
Ранее схему с выплатой процентов по евробондам в рублях уже реализовал ВТБ, став первой российской компанией, которая провела платеж таким способом (до этого так делал только Минфин), писали «Ведомости». Среди причин, помимо невозможности платить в валюте из-за санкций Запада, банк ссылался на мартовский указ президента, который обязывает эмитентов платить по своим долговым обязательствам свыше 10 млн руб. только в рублях.
15 апреля ВТБ выплатил купон на $52 млн по выпуску на $1,5 млрд по курсу ЦБ на тот день – 81,28 руб./$. Таким образом, банк направил держателям 4,2 млрд руб. Выпуск субординированного долга осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии – ВТБ попал под санкции Великобритании и ЕС.
Выплата процентов поделилась на два транша – для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. Первые получили $27 млн в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран. Контрагенты ВТБ из этих государств получили платеж заблокированным, объяснил тогда член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По логике указа держатели евробондов должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов России (сейчас заморожено порядка $300 млрд резервов ЦБ) – если эти государства разблокируют средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты.
Теперь ВТБ планирует платить купоны таким образом и по трем остальным валютным выпускам.
Также о намерениях выплатить проценты по евробондам в рублях заявлял Россельхозбанк (РСХБ). Конкретный механизм оплаты и способ технического проведения платежа банк обещал сообщить своим инвесторам в ближайшее время. Речь идет о договоре субординированного займа, выпущенного в 2013 г. на сумму $500 млн под 8,5% годовых с погашением в 2023 г. До этого, 20 апреля, РСХБ не удалось выплатить проценты по субординированным долларовым облигациям на $21,25 млн из-за введенных Великобританией санкций. Банк заранее попросил разрешения ЦБ провести купонный платеж в долларах в пользу эмитента и запросил лондонское отделение Bank of New York Mellon, платежного агента по выпуску евробондов, направить платежную инструкцию банку. Но иностранный банк не подтвердил готовность принять платеж от РСХБ и выплатить проценты депозитариям (Euroclear, Clearstream, DTC) и затем держателям облигаций из-за санкций.
Совкомбанк также не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд. Поэтому 21 апреля банк выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 г. тем держателям, права которых на облигации учитываются на счетах НРД. Платежи в пользу эмитента облигаций, компании Sovcom Capital D.A.C., не осуществлялись, сказал тогда представитель банка. Кроме того, Совкомбанк планировал в ближайшее время зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации. Это даст возможность держателям возможность получать выплаты напрямую в России, минуя международную платежную инфраструктуру, сказал тогда представитель банка.