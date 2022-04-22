Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские

С проблемами выплат купонов и погашения евробондов столкнулось уже множество российских компаний и банков. ВТБ первым из российских компаний реализовал платеж по евробондам в рублях. Банк выплатил владельцам одного из выпусков еврооблигаций банка купон на $52 млн, разделив платеж на два транша — для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. Первые получили средства $27 млн в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран.