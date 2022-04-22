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Финансы

Совкомбанк предложит владельцам еврооблигаций обменять их на российские

Ведомости

Совкомбанк в ближайшее время планирует зарегистрировать новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций, чтобы владельцы евробондов могли обменять их на новые локальные облигации, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это даст возможность держателям получать выплаты напрямую в России, минуя международную платежную инфраструктуру.

Ранее Совкомбанк, попавший под блокирующие санкции США, не смог провести расчеты по четырем евробондам на $1,2 млрд. Банк сообщал, что «в силу санкционных ограничений не имеет технической возможности использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания еврооблигаций, но начнет погашение процентов после выработки соответствующего механизма».

21 апреля Совкомбанк выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на облигации учитываются на счетах Национального расчетного депозитария. Платежи в пользу эмитента облигаций, компании Sovcom Capital D.A.C., не осуществлялись, сказал представитель банка.

С проблемами выплат купонов и погашения евробондов столкнулось уже множество российских компаний и банков. ВТБ первым из российских компаний реализовал платеж по евробондам в рублях. Банк выплатил владельцам одного из выпусков еврооблигаций банка купон на $52 млн, разделив платеж на два транша — для держателей из России и дружественных стран и для резидентов недружественных стран. Первые получили средства $27 млн в рублях на свои счета. Оставшиеся $25 млн были зачислены на рублевый счет типа С, также в рублях. Эти счета по указу президента предназначены специально для инвесторов из недружественных стран.

Россельхозбанк (РСХБ) сообщил 21 апреля, что планирует выплатить проценты по долларовому выпуску еврооблигаций в рублях, конкретный механизм оплаты пока прорабатывается банком. Ранее РСХБ не удалось перечислить проценты по евробондам на сумму $21,25 млн из-за санкций Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных