Курс доллара превысил 92 рубля
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с 7 июля, следует из данных платформы.
По состоянию на 07:36 мск, доллар торговался на уровне 92,435 руб. (+0,79%). Пика американская валюта достигла в 07:12, когда курс доллара составлял 92,597 руб., после чего рубль немного укрепился.
В то же время растет и евро, впервые с 24 июля он превысил 101 руб. По состоянию на 07:12 мск евро торговался на уровне 101,927 руб. После этого стоимость европейской валюты опустилась до 101,697 руб. (+0,77%).
На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 90 руб., евро – держался на уровне 99 и 100 руб. По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.