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Финансы

Курс доллара превысил 92 рубля

Ведомости

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже превысил 92 руб. впервые с 7 июля, следует из данных платформы.

По состоянию на 07:36 мск, доллар торговался на уровне 92,435 руб. (+0,79%). Пика американская валюта достигла в 07:12, когда курс доллара составлял 92,597 руб., после чего рубль немного укрепился.

В то же время растет и евро, впервые с 24 июля он превысил 101 руб. По состоянию на 07:12 мск евро торговался на уровне 101,927 руб. После этого стоимость европейской валюты опустилась до 101,697 руб. (+0,77%).

На прошлой неделе курс доллара опускался ниже 90 руб., евро – держался на уровне 99 и 100 руб. По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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