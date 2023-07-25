Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с июля

По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, даже при курсе 90 руб./$ Минфин продолжает испытывать недостаток в доходах от нефти и газа. Если ситуация с экспортом не изменится, то необходимый курс может составить и 100 руб./$, считает он. Однако это не говорит о том, что ЦБ РФ и Минфин будут искусственно занижать рубль, подчеркнул эксперт.