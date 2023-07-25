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Финансы

Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с июля

Ведомости

Курс доллара опустился ниже 90 руб. впервые с 17 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 9:59 мск курс доллара упал на 0,59% по сравнению с закрытием торговой сессии 24 июля, до 89,97 руб. В то же время курс юаня оставался на том же уровне, составив 12,57 руб., курс евро опустился на 0,69% до 99,8 руб.

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб./$.

По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, даже при курсе 90 руб./$ Минфин продолжает испытывать недостаток в доходах от нефти и газа. Если ситуация с экспортом не изменится, то необходимый курс может составить и 100 руб./$, считает он. Однако это не говорит о том, что ЦБ РФ и Минфин будут искусственно занижать рубль, подчеркнул эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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