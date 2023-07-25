Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с июля
Курс доллара опустился ниже 90 руб. впервые с 17 июля, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 9:59 мск курс доллара упал на 0,59% по сравнению с закрытием торговой сессии 24 июля, до 89,97 руб. В то же время курс юаня оставался на том же уровне, составив 12,57 руб., курс евро опустился на 0,69% до 99,8 руб.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб./$.
По словам аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, даже при курсе 90 руб./$ Минфин продолжает испытывать недостаток в доходах от нефти и газа. Если ситуация с экспортом не изменится, то необходимый курс может составить и 100 руб./$, считает он. Однако это не говорит о том, что ЦБ РФ и Минфин будут искусственно занижать рубль, подчеркнул эксперт.