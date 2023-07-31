Силуанов объяснил ослабление курса рубля притоками и оттоками валюты
Ослабление курса рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет», – рассказал он.
По словам Силуанова, некоторые эксперты считают, что ослабление курса рубля вызвано работой подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но это не так. «Мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», – добавил Силуанов.
Министр финансов также отметил, что для России важен предсказуемый курс рубля. «Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так», – подтвердил Силуанов, отметив в то же время, что курс оказывает влияние на инфляцию, на незащищенные слои населения.
«Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно», – уточнил Силуанов. По его словам, удержание курса на одном уровне требует траты золотовалютных резервов, поэтому сейчас Россия отошла от этой практики.
Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. На открытии торгов на Мосбирже 31 июля курсы доллара и евро превысили 92 и 101 руб. соответственно. По состоянию на 07:12 мск, американская валюта торговалась на уровне 92,435 руб., а евро – на уровне 101,927 руб.
По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.