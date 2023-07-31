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Финансы

Силуанов объяснил ослабление курса рубля притоками и оттоками валюты

Ведомости

Ослабление курса рубля связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов. 

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет», – рассказал он. 

По словам Силуанова, некоторые эксперты считают, что ослабление курса рубля вызвано работой подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но это не так. «Мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», – добавил Силуанов. 

Министр финансов также отметил, что для России важен предсказуемый курс рубля. «Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так», – подтвердил Силуанов, отметив в то же время, что курс оказывает влияние на инфляцию, на незащищенные слои населения. 

«Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно», – уточнил Силуанов. По его словам, удержание курса на одном уровне требует траты золотовалютных резервов, поэтому сейчас Россия отошла от этой практики.

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Рубль слабеет к основным иностранным валютам начиная с конца июня. На открытии торгов на Мосбирже 31 июля курсы доллара и евро превысили 92 и 101 руб. соответственно. По состоянию на 07:12 мск, американская валюта торговалась на уровне 92,435 руб., а евро – на уровне 101,927 руб. 

По мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», слабеющий рубль позволит Минфину выполнить план по доходам казны даже на фоне падения экспортных доходов. По их оценке, чтобы исполнить бюджет в рамках утвержденных параметров, курс доллара в ближайшие полгода должен оставаться на уровне не менее 90 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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