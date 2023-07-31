Силуанов объяснил ослабление курса рубля притоками и оттоками валюты

По словам Силуанова, некоторые эксперты считают, что ослабление курса рубля вызвано работой подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, но это не так. «Мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка», – добавил Силуанов.