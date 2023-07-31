Проект российского самолета МС-21 получит около 280 млрд рублей из ФНБ
На проект по выпуску российского самолета МС-21 из Фонда национального благосостояния (ФНБ) выделят более 280 млрд руб., на Ту-214 –еще 41,8 млрд. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
«На МС-21 будет выделено около 280 млрд руб., на Ту-214 – 41,8 млрд руб.», – цитирует ТАСС Силуанова.
О том, что на проект Ту-214 направят 41,8 млрд руб. из средств ФНБ ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова, который является филиалом ПАО «Туполев».
По словам Силуанова, средства из ФНБ направляются на крупные технологические или инфраструктурные проекты, чтобы развивать экономику и технологическую независимость страны. В частности, на самолето- и судостроение, трассу Москва – Казань (М-12), Центральный транспортный узел, лизинг отечественных воздушных судов.
МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) и принадлежит семейству ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Это второй самолет после Superjet 100 в области российской гражданской авиации, созданный без советского задела. Он создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737. Дальность его полетов составляет более 6 тыс. км.
В январе 2019 г. на создание, производство и обслуживание этих самолетов правительство выделило 10,5 млрд руб. В сентябре 2022 г. проект получил дополнительное финансирование в размере 15 млрд руб. Авиакомпания «Уральские авиалинии» уже подала заявку на приобретение 38 самолетов МС-21. Их поставка ожидается в 2029-2030 гг.