Проект российского самолета МС-21 получит около 280 млрд рублей из ФНБ

МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) и принадлежит семейству ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Это второй самолет после Superjet 100 в области российской гражданской авиации, созданный без советского задела. Он создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737. Дальность его полетов составляет более 6 тыс. км.