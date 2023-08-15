Курс доллара опустился ниже 97 рублей, евро – 106 рублей
Рубль перешел к росту в ходе торгов на Мосбирже: доллар опустился ниже 97 руб., евро – 106 руб., следует из информации на сайте Мосбиржи.
По состоянию на 18:35 мск доллар торговался по 96,7475 руб. (-0,94%), евро – по 105,7625 руб. (-1,21%). Китайский юань в это время находился на уровне 13,208 руб. (-1,36%). В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.
После решения ЦБ повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12% рубль отреагировал укреплением. По состоянию на 10:31 мск доллар снизился до 95,53 руб., евро – до 104,33 руб. Однако спустя время иностранная валюта перешла к росту.
Рубль начал слабеть к основным иностранным валютам с конца июня. В ходе торгов 14 августа доллар впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 110 руб. Китайский юань торговался выше 13,8 руб.