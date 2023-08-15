Курс доллара опустился ниже 97 рублей, евро – 106 рублей

По состоянию на 18:35 мск доллар торговался по 96,7475 руб. (-0,94%), евро – по 105,7625 руб. (-1,21%). Китайский юань в это время находился на уровне 13,208 руб. (-1,36%). В ходе торгов 15 августа максимальные и минимальные значения доллара составляли 99,1975 руб. и 92,6 руб. соответственно, евро – 108,54 руб. и 103,75 руб.