Суд по иску «Открытия» взыскал 179 млн рублей со структур Goldman Sachs
«ФК Открытие» подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле прошлого года, потребовав уплаты задолженности по генеральному соглашению по расчетам на срочных финансовых рынках в размере 614,7 млн руб. Goldman Sachs удерживает эти средства на заблокированном счете и не перечисляет их на счет банка, ссылаясь на санкции. В августе Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал некоторые активы ответчика – акции ВТБ, Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Татнефти» и 5% «Детского мира».
В начале ноября 2023 г. банк «Открытие» выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы взыскал с ее структур – британской Goldman Sachs International, американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC – более 614,7 млн руб., то есть всю сумму основного долга.
Одновременно российский банк подал иск к Goldman Sachs о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, который сегодня и был удовлетворен.
Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине, писало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании в марте 2022 г. Ранее между «Открытием» и Goldman Sachs International, зарегистрированной в Великобритании, было заключено генсоглашение по расчетам на срочных финансовых рынках. Но после введения в феврале 2022 г. в отношении российского банка санкций со стороны Евросоюза, США и Великобритании контрагент уведомил «Открытие» о прекращении всех сделок по этому соглашению, после чего и начались судебные процессы.