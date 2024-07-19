Суд по иску «Открытия» взыскал 179 млн рублей со структур Goldman Sachs

Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине, писало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании в марте 2022 г. Ранее между «Открытием» и Goldman Sachs International, зарегистрированной в Великобритании, было заключено генсоглашение по расчетам на срочных финансовых рынках. Но после введения в феврале 2022 г. в отношении российского банка санкций со стороны Евросоюза, США и Великобритании контрагент уведомил «Открытие» о прекращении всех сделок по этому соглашению, после чего и начались судебные процессы.