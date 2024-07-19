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Суд по иску «Открытия» взыскал 179 млн рублей со структур Goldman Sachs

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «Открытие» против трех структур американской банковской группы Goldman Sachs, следует из картотеки. По данным «РИА Новости», в пользу российской финансовой корпорации взыскано более 179 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

«ФК Открытие» подал в суд на компании группы Goldman Sachs в июле прошлого года, потребовав уплаты задолженности по генеральному соглашению по расчетам на срочных финансовых рынках в размере 614,7 млн руб. Goldman Sachs удерживает эти средства на заблокированном счете и не перечисляет их на счет банка, ссылаясь на санкции. В августе Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал некоторые активы ответчика – акции ВТБ, Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Татнефти» и 5% «Детского мира».

В начале ноября 2023 г. банк «Открытие» выиграл судебный спор с Goldman Sachs. Арбитражный суд Москвы взыскал с ее структур – британской Goldman Sachs International, американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC – более 614,7 млн руб., то есть всю сумму основного долга.

Одновременно российский банк подал иск к Goldman Sachs о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, который сегодня и был удовлетворен.

Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине, писало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании в марте 2022 г. Ранее между «Открытием» и Goldman Sachs International, зарегистрированной в Великобритании, было заключено генсоглашение по расчетам на срочных финансовых рынках. Но после введения в феврале 2022 г. в отношении российского банка санкций со стороны Евросоюза, США и Великобритании контрагент уведомил «Открытие» о прекращении всех сделок по этому соглашению, после чего и начались судебные процессы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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