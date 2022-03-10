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Финансы

Goldman Sachs заявил об уходе из России

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Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. 

«Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существовавших обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших людей», — отмечается в заявлении. 

Объем кредитов банка российским заемщикам за прошлый год составил $650 млн, что является незначительной суммой в масштабах глобального бизнеса Goldman Sachs, отмечает агентство. Хотя Goldman уходит из России, банк по-прежнему торгует корпоративными долговыми обязательствами, привязанными к стране, подчеркивает Bloomberg. 

«В нашей роли маркет-мейкера, стоящего между покупателями и продавцами, мы помогаем нашим клиентам снизить их риск по российским ценным бумагам, которые торгуются на вторичном рынке, не стремясь к спекуляциям», — говорится в заявлении нью-йоркского Goldman Sachs. 

На данный момент банк уже перевел часть своего московского персонала в Дубай. 

Крупнейший банк США по размеру активов JPMorgan Chase & Co. пока не комментировал свои планы в отношении бизнеса в России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных