Goldman Sachs заявил об уходе из России
Goldman Sachs стал первым банком с Уолл-стрит, который объявил об уходе из России после начала военной спецоперации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
«Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существовавших обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших людей», — отмечается в заявлении.
Объем кредитов банка российским заемщикам за прошлый год составил $650 млн, что является незначительной суммой в масштабах глобального бизнеса Goldman Sachs, отмечает агентство. Хотя Goldman уходит из России, банк по-прежнему торгует корпоративными долговыми обязательствами, привязанными к стране, подчеркивает Bloomberg.
«В нашей роли маркет-мейкера, стоящего между покупателями и продавцами, мы помогаем нашим клиентам снизить их риск по российским ценным бумагам, которые торгуются на вторичном рынке, не стремясь к спекуляциям», — говорится в заявлении нью-йоркского Goldman Sachs.
На данный момент банк уже перевел часть своего московского персонала в Дубай.
Крупнейший банк США по размеру активов JPMorgan Chase & Co. пока не комментировал свои планы в отношении бизнеса в России.