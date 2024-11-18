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ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%

Ведомости

Банк ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24%, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.

«ВТБ повышает ставку по накопительному ВТБ-счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых – на ежедневный», – говорится в сообщении.

Новые условия будут действовать для клиентов в течение приветственного периода первые три месяца. Повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом.

Кроме того, для владельцев счета, которым недоступен приветственный период, банк предоставляет возможность получить до 20% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг через дебетовую или кредитную карты ВТБ.

«Максимальная ставка в этом случае доступна клиентам с пакетом услуг “Прайм”, которые являются получателями заработной платы или пенсии в ВТБ и совершили покупки по картам банка на сумму от 200 000 руб. Кроме того, сохраняются текущие преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают фиксированную надбавку +2 п. п. к базовой ставке», – добавили в ВТБ.

Клиенты банка с начала 2024 г. открыли более 5,8 млн накопительных счетов, общий объем портфеля накопительных достиг 1,5 трлн руб.

С 15 ноября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на всех сроках. Максимальная ставка – 24% годовых – установлена по депозитам на год, повышение составило 2,5 п. п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца. Для полугодовых вкладов предлагается ставка в 23,5%, для вкладов на три месяца – 22,5% годовых, на три года – 20%, на 1,5 или 2 года – 19%.

В конце октября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин 11 ноября заявил, что Центробанк допускает повышение ключевой ставки на заседании в декабре, но это решение не предопределено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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