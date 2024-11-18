ВТБ повысил ставку по накопительному счету в рублях до 24%

С 15 ноября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на всех сроках. Максимальная ставка – 24% годовых – установлена по депозитам на год, повышение составило 2,5 п. п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца. Для полугодовых вкладов предлагается ставка в 23,5%, для вкладов на три месяца – 22,5% годовых, на три года – 20%, на 1,5 или 2 года – 19%.