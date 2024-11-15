ВТБ повысил ставки по депозитам до 24%

Кроме того, для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» увеличилась до 30% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 30 000 руб., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, отметили в банке. Вклад можно открыть на три, шесть или 12 месяцев.