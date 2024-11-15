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ВТБ повысил ставки по депозитам до 24%

Ведомости

С 15 ноября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на всех сроках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная ставка – 24% годовых – установлена по депозитам на год, повышение составило 2,5 п. п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.

Для полугодовых вкладов предлагается ставка в 23,5%, для вкладов на три месяца – 22,5% годовых, на три года – 20%, на 1,5 или 2 года – 19%.

Кроме того, для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» увеличилась до 30% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 30 000 руб., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, отметили в банке. Вклад можно открыть на три, шесть или 12 месяцев.

ВТБ объявил о возобновлении сделок по семейной ипотеке с 13 ноября. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме сделок кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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