ВТБ повысил ставки по депозитам до 24%
С 15 ноября ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях на всех сроках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка – 24% годовых – установлена по депозитам на год, повышение составило 2,5 п. п. Максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.
Для полугодовых вкладов предлагается ставка в 23,5%, для вкладов на три месяца – 22,5% годовых, на три года – 20%, на 1,5 или 2 года – 19%.
Кроме того, для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, максимальная доходность по вкладу «Двойная выгода» увеличилась до 30% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 30 000 руб., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в ПДС, отметили в банке. Вклад можно открыть на три, шесть или 12 месяцев.