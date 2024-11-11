ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября

В конце октября ВТБ и Сбербанк приостановили запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. 31 октября в Минфине сообщили, что решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по государственной программе «Семейная ипотека» согласовано. Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. Тогда отмечалось, что «Дом.РФ» работает над настройкой механизмов перераспределения лимитов между банками.