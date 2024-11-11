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ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября

Ведомости

ВТБ объявил о возобновлении сделок по семейной ипотеке с 13 ноября, сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.

«ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме наших сделок», – отметил он.

По словам собеседника из ВТБ, с учетом уровня рыночных ставок до конца 2024 г. на семейную ипотеку, как прежде, придется основная доля в структуре продаж.

В конце октября ВТБ и Сбербанк приостановили запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. 31 октября в Минфине сообщили, что решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по государственной программе «Семейная ипотека» согласовано. Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. Тогда отмечалось, что «Дом.РФ» работает над настройкой механизмов перераспределения лимитов между банками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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