ВТБ возобновит сделки по семейной ипотеке с 13 ноября
ВТБ объявил о возобновлении сделок по семейной ипотеке с 13 ноября, сообщил «Ведомостям» представитель финансовой организации.
«ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме наших сделок», – отметил он.
По словам собеседника из ВТБ, с учетом уровня рыночных ставок до конца 2024 г. на семейную ипотеку, как прежде, придется основная доля в структуре продаж.
В конце октября ВТБ и Сбербанк приостановили запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. 31 октября в Минфине сообщили, что решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по государственной программе «Семейная ипотека» согласовано. Лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. Тогда отмечалось, что «Дом.РФ» работает над настройкой механизмов перераспределения лимитов между банками.