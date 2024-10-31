Минфин подтвердил увеличение лимита на предоставление семейной ипотеки

Семейная ипотека появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.