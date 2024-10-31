Минфин подтвердил увеличение лимита на предоставление семейной ипотеки
Министерство финансов России согласовало решение о выделении дополнительного лимита в размере 350 млрд руб. по госпрограмме «Семейная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Лимиты по программе увеличатся с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб., уточняют в министерстве.
«Дом.РФ» работает над настройкой механизмов по перераспределению лимитов между банками. Как отмечает пресс-служба, это необходимо для того, чтобы «оперативно реагировать» в ситуации, когда у банка, который активно выдает ипотеки, закончились лимиты.
Сбербанк с 30 октября приостановил запись на сделки по семейной ипотеке. Причиной стало исчерпание лимита, поставляемого из федерального бюджета на поддержку госпрограммы. По той же причине ВТБ с 31 октября также временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке.
Семейная ипотека появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле этого года. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля предложил продлить ее еще на шесть лет. В июле Минфин сообщил о перезапуске программы.