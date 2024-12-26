ЦБ ожидает увеличения доли альтернативных способов оплаты до 15% к 2027 году

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, 5-7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. По ее словам, перед ЦБ стоит задача «дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент».