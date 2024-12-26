ЦБ ожидает увеличения доли альтернативных способов оплаты до 15% к 2027 году
Банк России ожидает, что доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, к концу 2027 г. составит около 15%, говорится в отчете «Основные направления развития национальной платежной системы до 2027 г.». Сейчас оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях совокупно не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан.
Как отмечает регулятор, приоритетами в развитии системы станут улучшение платежной инфраструктуры, совершенствование регулирования, продуктовая конкуренция на рынке платежных услуг и внедрение инноваций. В фокусе внимания регулятора находятся цифровой рубль, универсальный QR-код, биоэквайринг, открытые API и развитие инфраструктуры для международных платежей.
По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, 5-7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. По ее словам, перед ЦБ стоит задача «дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент».
ЦБ сообщает, что целевые показатели, установленные прежним стратегическим документом, достигнуты или превышены. Таким образом, при цели в 78–80% доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4% к концу 2023 г., а по итогам III квартала 2024 г. – 85,3%.