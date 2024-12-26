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ЦБ ожидает увеличения доли альтернативных способов оплаты до 15% к 2027 году

Ведомости

Банк России ожидает, что доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, к концу 2027 г. составит около 15%, говорится в отчете «Основные направления развития национальной платежной системы до 2027 г.». Сейчас оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях совокупно не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан.

Как отмечает регулятор, приоритетами в развитии системы станут улучшение платежной инфраструктуры, совершенствование регулирования, продуктовая конкуренция на рынке платежных услуг и внедрение инноваций.  В фокусе внимания регулятора находятся цифровой рубль, универсальный QR-код, биоэквайринг, открытые API и развитие инфраструктуры для международных платежей.

По словам директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, 5-7 лет назад картами совершалось около 95% всех безналичных оплат. Теперь эта доля перераспределяется в пользу других инструментов. По ее словам, перед ЦБ стоит задача «дать потребителям выбор, когда для каждой ситуации, будь то покупка в магазине у дома, на маркетплейсе, оплата жилищно-коммунальных услуг или любой другой случай, можно было бы подобрать оптимальный платежный инструмент».

ЦБ сообщает, что целевые показатели, установленные прежним стратегическим документом, достигнуты или превышены. Таким образом, при цели в 78–80% доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 83,4% к концу 2023 г., а по итогам III квартала 2024 г. – 85,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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