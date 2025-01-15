Около 50% терминалов в России смогут принимать оплату лицом к 2026 году
К 2026 г. почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. «Сбер» намерен удвоить число таких устройств, приблизив их к 2 млн шт. в текущем году, пишут «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента кредитной организации Дмитрия Малых.
По его словам, в скором времени рынку будут представлены более современные модели платежных устройств, «которые позволят нам заменить до 80% нашего парка: это до 50% всех банковских терминалов в РФ». Согласно данным Банка России, актуальным на 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг страны функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.
По словам главы департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексея Киричека, в текущем году организация также ориентируется на использование биометрических систем для совершения платежей. В ближайшем будущем банк намерен заменить около 25% из 400 000 терминалов на наиболее современные устройства, которые позволяют проводить оплату с помощью распознавания лица.
В пресс-службе ВТБ сообщили, что в конце 2024 г. банк также приступил к внедрению оплаты по биометрии, опираясь на решение от Национальной системы платежных карт (НСПК). Кроме того, организация планирует тестирование новых устройств для обслуживания клиентов в сегменте отелей и ресторанов по биометрии. По данным издания, биометрические сервисы намерены также развивать в ПСБ, «Почта банке» и банке «Новиком».
По мнению экономиста Андрея Бархоты, биоэквайринг наиболее удобен для клиентов, так как для оплаты картой важно постоянно носить с собой пластик, а по QR-коду — телефон. Платежи по биометрии не требуют ничего, кроме лица. Малых при этом отметил, что для внедрения любой платежной технологии очень важно создать соответствующую инфраструктуру.
В конце декабря «Ведомости» со ссылкой на отчет Банка России «Основные направления развития национальной платежной системы до 2027 г.» писали, что, согласно ожиданиям регулятора, доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, составит около 15% к концу 2027 г. Тогда отмечалось, что в настоящее время оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях в общей сложности не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан.