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Около 50% терминалов в России смогут принимать оплату лицом к 2026 году

Ведомости

К 2026 г. почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. «Сбер» намерен удвоить число таких устройств, приблизив их к 2 млн шт. в текущем году, пишут «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента кредитной организации Дмитрия Малых.

По его словам, в скором времени рынку будут представлены более современные модели платежных устройств, «которые позволят нам заменить до 80% нашего парка: это до 50% всех банковских терминалов в РФ». Согласно данным Банка России, актуальным на 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг страны функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.

По словам главы департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексея Киричека, в текущем году организация также ориентируется на использование биометрических систем для совершения платежей. В ближайшем будущем банк намерен заменить около 25% из 400 000 терминалов на наиболее современные устройства, которые позволяют проводить оплату с помощью распознавания лица.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что в конце 2024 г. банк также приступил к внедрению оплаты по биометрии, опираясь на решение от Национальной системы платежных карт (НСПК). Кроме того, организация планирует тестирование новых устройств для обслуживания клиентов в сегменте отелей и ресторанов по биометрии. По данным издания, биометрические сервисы намерены также развивать в ПСБ, «Почта банке» и банке «Новиком».

По мнению экономиста Андрея Бархоты, биоэквайринг наиболее удобен для клиентов, так как для оплаты картой важно постоянно носить с собой пластик, а по QR-коду — телефон. Платежи по биометрии не требуют ничего, кроме лица. Малых при этом отметил, что для внедрения любой платежной технологии очень важно создать соответствующую инфраструктуру.

В конце декабря «Ведомости» со ссылкой на отчет Банка России «Основные направления развития национальной платежной системы до 2027 г.» писали, что, согласно ожиданиям регулятора, доля безналичных способов оплаты товаров и услуг, альтернативных картам, составит около 15% к концу 2027 г. Тогда отмечалось, что в настоящее время оплата через платежные приложения банков, по QR-коду, биометрии, СБП и в цифровых рублях в общей сложности не превышает 10% от общего объема безналичных платежей граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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