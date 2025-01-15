Около 50% терминалов в России смогут принимать оплату лицом к 2026 году

По его словам, в скором времени рынку будут представлены более современные модели платежных устройств, «которые позволят нам заменить до 80% нашего парка: это до 50% всех банковских терминалов в РФ». Согласно данным Банка России, актуальным на 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг страны функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.