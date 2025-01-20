Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

«Сбер» и НСПК создадут единую систему оплаты по биометрии

Ведомости

«Сбер» и НСПК объединят сервисы платежей по биометрии. Запуск кросс-биоэквайринга намечен на вторую половину 2025 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента «Сбера» Дмитрия Малых.

По словам Малых, «Сбер» разрабатывает стандарт, которым смогут воспользоваться другие участники рынка. В НСПК сообщили, что организации уже ведут объединение сервисов оплаты по биометрии, во второй половине 2025 г. «Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК.

После же запуска объединенной системы клиенты смогут применять мобильное приложение любого подключенного к ней банка. В приложении также можно будет настраивать оплату и отслеживать историю транзакций. По данным издания, почти все новое оборудование ВТБ сможет принимать платежи по биометрии, Альфа-банк также планирует обновить четверть своего оборудования.

В пресс-службе ЦБ РФ заявили, что Центробанк поддерживает инициативу объединения.

15 января «Известия» со ссылкой на Малых писали, что к 2026 г. почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. «Сбер» намерен удвоить число таких устройств, приблизив их к 2 млн шт. в 2025 г. По данным Банка России за 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг России функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных