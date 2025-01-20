«Сбер» и НСПК создадут единую систему оплаты по биометрии
«Сбер» и НСПК объединят сервисы платежей по биометрии. Запуск кросс-биоэквайринга намечен на вторую половину 2025 г. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на старшего вице-президента «Сбера» Дмитрия Малых.
По словам Малых, «Сбер» разрабатывает стандарт, которым смогут воспользоваться другие участники рынка. В НСПК сообщили, что организации уже ведут объединение сервисов оплаты по биометрии, во второй половине 2025 г. «Сбер» подключится к биоэквайрингу НСПК.
После же запуска объединенной системы клиенты смогут применять мобильное приложение любого подключенного к ней банка. В приложении также можно будет настраивать оплату и отслеживать историю транзакций. По данным издания, почти все новое оборудование ВТБ сможет принимать платежи по биометрии, Альфа-банк также планирует обновить четверть своего оборудования.
В пресс-службе ЦБ РФ заявили, что Центробанк поддерживает инициативу объединения.
15 января «Известия» со ссылкой на Малых писали, что к 2026 г. почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. «Сбер» намерен удвоить число таких устройств, приблизив их к 2 млн шт. в 2025 г. По данным Банка России за 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг России функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.