«Сбер» и НСПК создадут единую систему оплаты по биометрии

15 января «Известия» со ссылкой на Малых писали, что к 2026 г. почти каждый второй терминал в России сможет принимать оплату по биометрии. «Сбер» намерен удвоить число таких устройств, приблизив их к 2 млн шт. в 2025 г. По данным Банка России за 1 октября 2024 г., в сфере торговли и услуг России функционировало 4,2 млн электронных терминалов. Если только «Сбер» увеличит количество биометрических устройств до 2 млн, каждый второй терминал в России сможет обрабатывать платежи с использованием данной технологии.