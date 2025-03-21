Набиуллина рассказала об отношении к мемам про себя
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина нормально относится к шуткам и мемам про себя. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«Я нормально отношусь к этому, особенно когда шутки смешные», – сказала она.
21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. В сообщении по итогам заседания совета директоров было отмечено, что инфляционное давление в стране снизилось, но все еще остается высоким, особенно в его устойчивой части.
Рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7–8%. Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась.