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Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

Ведомости

Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия ведут в группе Банка России во «В контакте».

«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 г.», – пояснила Набиуллина.

Однако, если существующих мер по ужесточению денежно-кредитной политики окажется недостаточно, то может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки.

21 марта в третий раз подряд Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. В сообщении по итогам заседания совета директоров было отмечено, что инфляционное давление в стране снизилось, но все еще остается высоким, особенно в его устойчивой части. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7–8%.

В январе – феврале текущего года рост цен, скорректированный с учетом сезонности, замедлился и составил в среднем 9,1% в годовом выражении после 12% в IV квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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