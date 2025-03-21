Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась
Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки сейчас снизилась. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия ведут в группе Банка России во «В контакте».
«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 г.», – пояснила Набиуллина.
Однако, если существующих мер по ужесточению денежно-кредитной политики окажется недостаточно, то может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки.
21 марта в третий раз подряд Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. В сообщении по итогам заседания совета директоров было отмечено, что инфляционное давление в стране снизилось, но все еще остается высоким, особенно в его устойчивой части. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7–8%.
В январе – феврале текущего года рост цен, скорректированный с учетом сезонности, замедлился и составил в среднем 9,1% в годовом выражении после 12% в IV квартале 2024 г.