Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки уменьшилась

21 марта в третий раз подряд Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. В сообщении по итогам заседания совета директоров было отмечено, что инфляционное давление в стране снизилось, но все еще остается высоким, особенно в его устойчивой части. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности увеличения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения – высокой. По прогнозам Банка России, инфляция в 2025 г. составит 7–8%.