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Сбербанк: исламский банкинг не является конкурентом традиционному сегменту

Ведомости

Исламский банкинг не конкурент традиционному, а донастройка под сегмент. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках KazanForum.

«Это не конкурент, а дополнительная донастройка под сегмент, который предъявляет особые требования. Это соответствует принципам справедливости, прозрачности, доверия и лежит в основе самой идеи», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Исламский банкинг – новое направление в финансовой системе, которое ориентировано на принципы исламского права. Все операции, проводимые в рамках эксперимента исламского банкинга, производятся соответственно нормам шариата.

В России пилотный проект исламского банкинга был запущен 1 сентября 2023 г. в нескольких регионах РФ – на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. 

«Интерфакс» со ссылкой на источник писал в январе, что комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил правки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу, в числе которых есть продление эксперимента до 1 сентября 2028 г.

15 мая председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продлить эксперимент по исламскому банкингу до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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