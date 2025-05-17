Сбербанк: исламский банкинг не является конкурентом традиционному сегменту
Исламский банкинг не конкурент традиционному, а донастройка под сегмент. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев в рамках KazanForum.
«Это не конкурент, а дополнительная донастройка под сегмент, который предъявляет особые требования. Это соответствует принципам справедливости, прозрачности, доверия и лежит в основе самой идеи», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Исламский банкинг – новое направление в финансовой системе, которое ориентировано на принципы исламского права. Все операции, проводимые в рамках эксперимента исламского банкинга, производятся соответственно нормам шариата.
В России пилотный проект исламского банкинга был запущен 1 сентября 2023 г. в нескольких регионах РФ – на территории Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана.
15 мая председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил продлить эксперимент по исламскому банкингу до 2030 г.