Эксперимент по исламскому банкингу предложено продлить на три года
Комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил правки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу, в числе которых есть продление эксперимента до 1 сентября 2028 г., рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.
По информации агентства, документ подготовлен для повышения привлекательности партнерского финансирования со стороны членов Организации исламского сотрудничества.
Согласно новым правкам, будет введен запрет на получение вознаграждения в виде процентов, тем не менее допускается получение выплат в виде величины, которая может меняться в зависимости от условий, прописанных в договоре.
Согласно документу, для внесения в реестр участников эксперимента у финансовой организации не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также она не должна находиться под процедурой санации.
Пилотный проект исламского банкинга был запущен 1 сентября 2023 г. в нескольких регионах РФ. Исламский банкинг был введен на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Исламский банкинг представляет собой новое направление в финансовой системе, которое ориентировано на принципы исламского права. Все операции, проводимые в рамках эксперимента исламского банкинга, производятся соответственно нормам шариата.