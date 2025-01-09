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Эксперимент по исламскому банкингу предложено продлить на три года

Ведомости

Комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил правки в правила проведения эксперимента по исламскому банкингу, в числе которых есть продление эксперимента до 1 сентября 2028 г., рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По информации агентства, документ подготовлен для повышения привлекательности партнерского финансирования со стороны членов Организации исламского сотрудничества.

Согласно новым правкам, будет введен запрет на получение вознаграждения в виде процентов, тем не менее допускается получение выплат в виде величины, которая может меняться в зависимости от условий, прописанных в договоре.

Согласно документу, для внесения в реестр участников эксперимента у финансовой организации не должно быть ограничений или запретов на операции на финансовом рынке, приостановленной лицензии, также она не должна находиться под процедурой санации.

Пилотный проект исламского банкинга был запущен 1 сентября 2023 г. в нескольких регионах РФ. Исламский банкинг был введен на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана. Исламский банкинг представляет собой новое направление в финансовой системе, которое ориентировано на принципы исламского права. Все операции, проводимые в рамках эксперимента исламского банкинга, производятся соответственно нормам шариата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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