В России провели первую межрегиональную финансовую сделку по нормам шариата

Мудараба – это финансовый инструмент, который предусматривает договоренность между инвестором и заемщиком и базируется на правовой основе договора займа. Инвестор предоставляет капитал, а заемщик использует его для реализации проекта, но по нормам шариата – они запрещают рибу (проценты). Вместо фиксированной процентной ставки инвестор получает долю от прибыли проекта. Она рассчитывается по формуле, которая учитывает результат деятельности заемщика.