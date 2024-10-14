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В России провели первую межрегиональную финансовую сделку по нормам шариата

Она прошла на инвестплатформе в рамках эксперимента по исламскому банкингу
Мария Викулова
Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

На инвестиционной платформе «Статус-инвест» 11 октября прошла первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию, рассказали «Ведомостям» ее участники. Организатором стал проект в области исламского банкинга «Ас Салям» (Татарстан), инвестором – чеченский Фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, а получателем средств – татарстанский финансовый дом «Амаль», который занимается инвестированием средств граждан и компаний по нормам шариата. Сумма привлеченного финансирования – 40 млн руб.

Мудараба – это финансовый инструмент, который предусматривает договоренность между инвестором и заемщиком и базируется на правовой основе договора займа. Инвестор предоставляет капитал, а заемщик использует его для реализации проекта, но по нормам шариата – они запрещают рибу (проценты). Вместо фиксированной процентной ставки инвестор получает долю от прибыли проекта. Она рассчитывается по формуле, которая учитывает результат деятельности заемщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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