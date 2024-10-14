В России провели первую межрегиональную финансовую сделку по нормам шариата

В России провели первую межрегиональную финансовую сделку по нормам шариатаОна прошла на инвестплатформе в рамках эксперимента по исламскому банкингу
На инвестиционной платформе «Статус-инвест» 11 октября прошла первая межрегиональная сделка по продукту цифровой мударабы в рамках эксперимента по исламскому финансированию, рассказали «Ведомостям» ее участники. Организатором стал проект в области исламского банкинга «Ас Салям» (Татарстан), инвестором – чеченский Фонд им. Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций, а получателем средств – татарстанский финансовый дом «Амаль», который занимается инвестированием средств граждан и компаний по нормам шариата. Сумма привлеченного финансирования – 40 млн руб.
Мудараба – это финансовый инструмент, который предусматривает договоренность между инвестором и заемщиком и базируется на правовой основе договора займа. Инвестор предоставляет капитал, а заемщик использует его для реализации проекта, но по нормам шариата – они запрещают рибу (проценты). Вместо фиксированной процентной ставки инвестор получает долю от прибыли проекта. Она рассчитывается по формуле, которая учитывает результат деятельности заемщика.