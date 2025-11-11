Газета
Главная / Финансы /

ЦБ предложил ужесточить требования к расчету долговой нагрузки заемщика

Банк России предложил ужесточить оценку доходов заемщика при расчете кредитными организациями долговой нагрузки с 1 апреля 2026 г., следует из текста инициативы. Предложения по проекту будут приниматься до 24 ноября.

Согласно пояснительной записке, проект предусматривает восемь изменений в указание ЦБ от 16 октября 2023 г. (№ 6579-У):

  • введение дисконтирующего коэффициента в размере 10% к оценке дохода с помощью упрощенного подхода (учитывается минимум из заявленного заемщиком дохода и данных Росстата о среднедушевом денежном доходе), 

  • исключение возможности использовать в качестве документов, подтверждающих доход, выписки по счетам заемщика, открытых в банке, на которые зачисляются иные доходы заемщика (такие средства могут поступать на счет из-за совершения разовых операций, что не считается стабильным источником дохода), 

  • введение требования о формировании и предоставлении заемщику выписок по счетам для подтверждения доходов заемщика непосредственно банком, в которой открыты указанные счета,

  • запрет на использование документов с информацией о доходах заемщика – индивидуального предпринимателя (ИП), выданных ИП самому себе,

НКР: ограничения по росту долговой нагрузки могут затронуть крупных девелоперов

Финансы / Банки

  • запрет на модельный подход к зарплатным клиентам банка для отхода от учета неофициальных доходов (банк, где заемщик получает заработную плату, должен основываться на имеющейся у него информации об официальном доходе заемщика), 

  • запрет на модельный подход к определению величины среднемесячного дохода гражданина, в отношении которого у банка отсутствует информация для определения существенных факторов модели, 

  • запрет на использование электронных носителей информации при создании уведомления о применении модельного подхода банком, 

  • признание суммы величин среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика равной величине его среднемесячного дохода в случае отсутствия согласия гражданина на раскрытие кредитору основной части кредитной истории.

31 октября в ЦБ объявили, что регулятор увеличит надбавку к коэффициенту риска по кредитным требованиям к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 20 до 40% с 1 декабря. В ЦБ пояснили, что изменение необходимо для ограничения рисков и стимулирование банков к более тщательной оценке заемщиков. При этом макропруденциальные надбавки по валютным кредитам пересматриваться не будут.

