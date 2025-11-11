ЦБ предложил ужесточить требования к расчету долговой нагрузки заемщика

31 октября в ЦБ объявили, что регулятор увеличит надбавку к коэффициенту риска по кредитным требованиям к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой с 20 до 40% с 1 декабря. В ЦБ пояснили, что изменение необходимо для ограничения рисков и стимулирование банков к более тщательной оценке заемщиков. При этом макропруденциальные надбавки по валютным кредитам пересматриваться не будут.