Средние ставки в крупнейших банках вернулись к 14%
Средняя ставка по вкладу на три месяца в 20 крупнейших банках по объему средств населения на 20 марта составила 14,03%, следует из данных индекса вкладов «Финуслуг».
В преддверии нового заседания Центробанка России по ключевой ставке ставки по вкладам снизили четыре финансовые организации из топ-20. В остальных банках тарифы сохранились.
С заседания регулятора по ключевой ставке 13 февраля ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, в трех финансовых организация динамика была разнонаправленной. С начала марта ставки по вкладам опустились в 10 крупнейших банках, в двух фиксировалась разнонаправленная динамика. В лидерах по темпам снижения остались краткосрочные вклады, но темпы замедлились относительно предыдущего цикла снижения в декабре 2025 г. – феврале 2026 г., когда падение достигало более 1 процентного пункта (п. п.). При этом по долгосрочным вкладам средние ставки увеличились.
На 20 марта средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 банках упала на 0,42 п. п. и составила 14,03% относительно 13 февраля, по полугодовому вкладу – на 0,44 п. п. до 13,68%. Средняя ставка по вкладу на год за период сократилась на 0,34 п. п. и достигла 12,56%, на 1,5 года – на 0,09 п. п. до 11,37%. Средняя ставка по вкладу на два года выросла на 0,01 п. п. и составила 11,23%, на три года – на 0,25 п. п. до 10,80%.
13 февраля совет директоров Центробанка России опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.
Большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей» ждут, что на заседании 20 марта совет директоров регулятора опустит ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15%. Такой прогноз дали 20 из 23 экспертов. Еще два аналитика ожидают снижения на 1 п. п. до 14,5%. Один эксперт считает вероятным сохранение текущего уровня ставки.