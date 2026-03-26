Костин: проще угадать погоду, чем ключевую ставку ЦБ

На заседании 20 марта Банк России снизил ставку на 50 б. п. – до 15% годовых. Смягчение продолжается с июня 2025 г., после более чем семимесячного периода, когда ставка удерживалась на уровне 21%. Решение регулятора в целом совпало с ожиданиями аналитиков: 20 из 23 экспертов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более резкого шага – до 14,5%.