Костин: проще угадать погоду, чем ключевую ставку ЦБ
Глава ВТБ Андрей Костин пошутил, что предсказать динамику ключевой ставки Банка России сложнее, чем погоду. Такое мнение он высказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Я ставку перестал прогнозировать, я перешел на погоду – проще угадать», – сказал Костин (цитата по «РИА Новости»).
По его оценке, снижение ключевой ставки до 12% к концу года стало бы позитивным сценарием.
На заседании 20 марта Банк России снизил ставку на 50 б. п. – до 15% годовых. Смягчение продолжается с июня 2025 г., после более чем семимесячного периода, когда ставка удерживалась на уровне 21%. Решение регулятора в целом совпало с ожиданиями аналитиков: 20 из 23 экспертов, опрошенных «Ведомостями», прогнозировали снижение до 15%, еще двое ожидали более резкого шага – до 14,5%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рост цен после ускорения в январе начал замедляться, а инфляционные ожидания умеренно отреагировали на повышение НДС и других сборов. По ее словам, текущая устойчивая инфляция находится в диапазоне 4–5% в годовом выражении, а потребительский спрос постепенно охлаждается.
«Экономика приближается к траектории сбалансированного роста», – подчеркивала Набиуллина, объясняя возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Она также указывала, что влияние конфликта на Ближнем Востоке учитывается, но не является определяющим фактором. По ее словам, без этого фактора регулятор мог бы активнее рассматривать снижение ставки сразу на 100 б. п.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 24 апреля.