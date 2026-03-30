ВТБ снизит ставки по ипотеке с 1 апреля

5 марта ВТБ сообщил, что в феврале россияне получили в банках около 301 млрд руб. на покупку первичного и вторичного жилья. Показатель на 32% превышает результат предыдущего года, но на 28% ниже уровня января. С начала 2026 г. объем выдач жилищных кредитов в России достиг примерно 722 млрд руб. и вдвое превысил результат за такой же период 2025 г. По оценкам банка, в феврале доля рыночной ипотеки составила 42% против 18% в январе.