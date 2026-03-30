ВТБ снизит ставки по ипотеке с 1 апреля
ВТБ с 1 апреля 2026 г. снизит ставки по рыночной ипотеке на 1 процентный пункт (п. п.). Новые условия затронут кредиты с первоначальным взносом от 50%.
Минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках достигнут 18,9% годовых, на рефинансирование ипотечных кредитов – 18,6%.
Условия по государственным ипотечным программам сохранятся. По семейной и IT-ипотеке ставки составят 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах – 2% годовых. По комбинированным ипотечным программам минимальные ставки составляют от 6,97% годовых в сочетании с «семейной» госпрограммой, от 6,99% годовых – с IT-ипотекой.
В ВТБ напомнили, что по итогам I квартала текущего года банк улучшил ставки по рыночной ипотеке более чем на 3 п. п. Финансовая организация прогнозирует, что объем продаж ипотеки в России в 2026 г. может вырасти примерно на четверть.
Сбербанк с 1 апреля также снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1 до 50%.
5 марта ВТБ сообщил, что в феврале россияне получили в банках около 301 млрд руб. на покупку первичного и вторичного жилья. Показатель на 32% превышает результат предыдущего года, но на 28% ниже уровня января. С начала 2026 г. объем выдач жилищных кредитов в России достиг примерно 722 млрд руб. и вдвое превысил результат за такой же период 2025 г. По оценкам банка, в феврале доля рыночной ипотеки составила 42% против 18% в январе.