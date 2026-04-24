Нацбанк Казахстана в четвертый раз сохранил ставку на уровне 18%
Национальный банк Казахстана в четвертый раз подряд оставил базовую ставку на уровне 18% годовых. Об этом сообщил регулятор по итогам заседания комитета по денежно-кредитной политике.
В Нацбанке отметили замедление инфляции: в марте 2026 г. годовой показатель снизился до 11% против 11,7% в феврале. Продовольственная инфляция составила 11,7% (12,7%), непродовольственная – 11,3% (11,6%), сервисная – 10% (10,8%). Месячная инфляция сократилась до 0,6% после 1,1% месяцем раньше.
Регулятор связывает дезинфляционную динамику с умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, укреплением курса, стабилизацией спроса и мерами правительства, включая мораторий на рост тарифов ЖКУ и цен на топливо. При этом базовая инфляция остается выше уровня, необходимого для достижения целевого показателя в 5%, что указывает на сохраняющееся давление.
Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 14,6% с 13,7%, ожидания рынка по инфляции на 2026 г. удерживаются на уровне 10%.
Экономика Казахстана в январе – марте 2026 г. выросла на 3% в годовом выражении. Несмотря на слабую динамику нефтяного сектора, рост поддерживается строительством, транспортом, промышленностью и торговлей.
В Нацбанке подчеркнули, что для перехода к смягчению политики необходимо закрепление устойчивого снижения инфляции, в том числе с учетом реформы регулируемых цен и налоговых изменений, а также внешних факторов. Тщательного отслеживания требует и ситуация во внешнем экономическом контуре.
До этого регулятор сохранял ставку на уровне 18% 28 ноября 2025 г., а в октябре повысил ее на 1,5 п.п. на фоне ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий.