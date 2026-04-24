CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,4+0,07%RTSI1 167,48+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Средний срок потребкредитов увеличился на 27,7% в марте

Средний срок потребительских кредитов в марте 2026 г. вырос на 27,7% относительно такого же периода прошлого года и составил 2,18 года. В месячном выражении показатель увеличился на 0,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте кредитования самый большой средний срок выданных потребкредитов за месяц зафиксирован в:

  • Санкт-Петербурге (2,53 года),

  • Москве (2,35 года),

  • Новосибирской области (2,33 года),

  • Татарстане (2,33 года),

  • Краснодарском крае (2,3 года).

Наименьший показатель среднего срока кредитов отмечен в:

  • Якутии (1,92 года),

  • Приморском крае (2,03 года),

  • Нижегородской (2,03 года),

  • Иркутской области (2,04 года),

  • Кемеровской области (2,05 года).

Самую серьезную динамику увеличения среднего срока потребкредитов показали Ростовская (+38,7%), Воронежская (+35,8%) области, Пермский край (+33,3%), Саратовская (+32,3%) и Нижегородская (+31,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,6% и 21,7% соответственно.

13 апреля НБКИ сообщило, что количество выданных потребкредитов в I квартале 2026 г. возросло на 27,1% год к году и достигло 4,76 млн. В марте их число увеличилось на 18,3% относительно февраля до 1,77 млн. По сравнению с мартом предыдущего года рост составил 43,1%.

По данным бюро, доля отказов по заявкам на потребкредиты в марте сократилась на 2,2 п. п. год к году и составила 74,6%. По сравнению с февралем показатель снизился на 0,4 п. п. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по ним составила 73,7% и 74,2% соответственно.

