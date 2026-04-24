Средний срок потребкредитов увеличился на 27,7% в марте
Средний срок потребительских кредитов в марте 2026 г. вырос на 27,7% относительно такого же периода прошлого года и составил 2,18 года. В месячном выражении показатель увеличился на 0,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов – лидеров в этом сегменте кредитования самый большой средний срок выданных потребкредитов за месяц зафиксирован в:
Санкт-Петербурге (2,53 года),
Москве (2,35 года),
Новосибирской области (2,33 года),
Татарстане (2,33 года),
Краснодарском крае (2,3 года).
Наименьший показатель среднего срока кредитов отмечен в:
Якутии (1,92 года),
Приморском крае (2,03 года),
Нижегородской (2,03 года),
Иркутской области (2,04 года),
Кемеровской области (2,05 года).
Самую серьезную динамику увеличения среднего срока потребкредитов показали Ростовская (+38,7%), Воронежская (+35,8%) области, Пермский край (+33,3%), Саратовская (+32,3%) и Нижегородская (+31,9%) области. В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 22,6% и 21,7% соответственно.
13 апреля НБКИ сообщило, что количество выданных потребкредитов в I квартале 2026 г. возросло на 27,1% год к году и достигло 4,76 млн. В марте их число увеличилось на 18,3% относительно февраля до 1,77 млн. По сравнению с мартом предыдущего года рост составил 43,1%.
По данным бюро, доля отказов по заявкам на потребкредиты в марте сократилась на 2,2 п. п. год к году и составила 74,6%. По сравнению с февралем показатель снизился на 0,4 п. п. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по ним составила 73,7% и 74,2% соответственно.