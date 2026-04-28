Пьянов: в ВТБ идет спор о размере дивидендов
Ясность по дивидендным выплатам ВТБ за 2025 г. появится через несколько дней, группа еще не получила ответа от Центробанка. Дивиденды будут выплачены, сейчас идет спор об их размере. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Я ожидаю, что еще несколько дней – и ясность по дивидендам будет на столе. Мы сразу проинформируем, как только такая ясность получится, но исходим из того, что дивиденды по итогам 2025 г. – в 2026 г. – будут. Спор идет о размере дивидендной выплаты», – указал он (цитата по ТАСС).
Пьянов уточнил, что наблюдательный совет, на котором будет рассмотрен вопрос дивидендов, скорее всего, пройдет в период с 20 по 30 мая.
По итогам 2025 г. чистая прибыль ВТБ по международным стандартам снизилась на 8,9% по сравнению с прошлым годом и достигла 502,1 млрд руб. В 2026 г. банк рассчитывает увеличить показатель до 600–650 млрд руб.
25 февраля Пьянов заявил, что менеджмент банка считает необходимым выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО без каких-либо корректировок. 18 февраля глава ВТБ Андрей Костин рассказал о непростой дискуссии с Центробанком о выплате дивидендов, так как регулятор заинтересован в большей капитализации финансовой организации.