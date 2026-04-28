TNSE3 670-1,08%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR778,02-0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Финансы

Минфин прорабатывает снижение ставки по семейной ипотеке при рождении детей

Минфин РФ прорабатывает предложения, которые позволят снижать ставку по семейной ипотеке для россиян при появлении последующих детей. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики ведомства Алексей Яковлев в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья».

«В дальнейшем еще больший акцент нужно сделать на усилении адресности мер. <...> Например, в рамках семейной ипотеки уже сейчас регионы могут обеспечить снижение ставки через дополнительное субсидирование. Такой подход позволяет учитывать различия в уровне доходов, стоимости жилья и демографической ситуации в субъектах РФ», – передает слова Яковлева пресс-служба Минфина.

Он также рассказал, что в 2025 г. в России банки выдали примерно 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму около 4,5 трлн руб. Доля льготных программ, по словам Яковлева, составила 63% от количества выданных кредитов и 80% в денежном выражении.

В конце марта стало известно, что Минфин и Минстрой проработают вопрос дифференцированной ипотечной ставки по количеству детей до 1 июля. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета кабмина в Госдуме.

25 февраля российский премьер отмечал, что семейная ипотека в России стала самой популярной льготной программой, ее доля на рынке в 2025 г. выросла до 90%. Он говорил, что правительство прорабатывает различные варианты обновления программы.

Отвлекает реклама?