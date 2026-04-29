ЦБ повысил официальные курсы доллара, евро и юаня

После введения санкций США в июне 2024 г. операции с долларом и евро на Московской бирже были приостановлены и переместились во внебиржевую плоскость. В этих условиях регулятор временно определяет официальные значения на основе банковской отчетности и информации по внебиржевым сделкам, тогда как курс юаня продолжает рассчитываться по данным биржевых торгов.