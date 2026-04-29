CNY Бирж.10,913-0,61%RGSS0,192-1,74%OKEY38,96+1,43%IMOEX2 639,18-2,13%RTSI1 110,31-2,37%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,02+0,16%
Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальные курсы доллара, евро и юаня

Ведомости

Центробанк повысил официальные курсы юаня, доллара и евро к рублю. Так, курс юаня на 30 апреля составил 10,95 руб., доллара – 74,88 руб., а евро – 87,78 руб., следует из данных Банка России.

Китайская валюта подорожала на 1,15 коп., американская – на 18,59 коп., европейская – на 18,43 коп. Изменение курсов отражает текущую динамику валютного рынка, при этом расчеты проводятся на основе обновленной методики. С 27 декабря 2024 г. Банк России формирует официальные курсы с учетом объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов.

После введения санкций США в июне 2024 г. операции с долларом и евро на Московской бирже были приостановлены и переместились во внебиржевую плоскость. В этих условиях регулятор временно определяет официальные значения на основе банковской отчетности и информации по внебиржевым сделкам, тогда как курс юаня продолжает рассчитываться по данным биржевых торгов.

12 июня 2024 г. США расширили санкции против России, включив в них Московскую биржу. В результате торги долларом и евро на бирже были приостановлены и переведены в внебиржевой сегмент.

