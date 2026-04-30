Банк России оставил курс доллара ниже 75 рублей
Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 1 мая на 0,08 руб. и установил его на уровне 74,80 руб.
В то же время евро подорожал на 0,87% до 88,64 руб. Курс юаня увеличился на 0,01 руб. и достиг 10,96 руб.
Курс доллара на 30 апреля составляет 74,88 руб., евро – 87,78 руб., а юаня – 10,95 руб.
15 апреля в «Сберинвестициях» заявили «Ведомостям», что ждут курса 70 руб./$ в конце апреля – начале мая. Стратег брокера на фондовом рынке Дмитрий Макаров указал среди ключевых факторов такой динамики снижение после всплеска ставок на юаневом рынке, поступление в Россию экспортной выручки по высоким мартовским ценам и временное отсутствие Минфина на валютном рынке.