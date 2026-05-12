ЦБ понизил курс доллара до 73,79 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 13 мая на уровне 73,79 руб., понизив его на 0,51 руб.
Курс евро снизился на 1,17 руб. – до 87,38 руб. Юань стал дешевле на 0,08 руб. и достиг уровня в 10,85 руб.
Официальный курс доллара на 9 мая составлял 74,30 руб., евро – 88,55 руб., юаня – 10,93 руб.
В апреле начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков «Эйлера» Петр Гришин выразил мнение, что курс доллара движется к отметке 70 руб./$. Он назвал такой курс естественным ходом событий, так как Россия из-за санкций лишена возможности накапливать внешние активы.