Чистая прибыль «Сбера» в апреле выросла на 21,1% год к году по РПБУ
Рентабельность капитала составила 22,9%. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц и превысил 31,1 трлн руб. в реальном выражении.
Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн руб. Положительная динамика наблюдалась в ипотеке и потребительском кредитовании. За отчетный месяц средства частных клиентов выросли на 2,1% в реальном выражении и составили 34,3 трлн руб.
За первые четыре месяца «Сбер» заработал 657,8 млрд руб. чистой прибыли, что больше аналогичного периода в прошлом году на 21,3% при рентабельности капитала 23,4%.
23 апреля «Ведомости» писали, что Сбербанк создает группу компаний под брендом банка «Сбер2В». В группу войдут дочерние юрлица компании – «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» (ЦРР) и проч. В совокупности в новую группу компаний вошло более 10 юрлиц банка, занимающихся нефинансовыми сервисами «Сбера».
Под новым брендом банк планирует предоставлять клиентам коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом (ИИ) и электронным документооборотом (ЭДО).