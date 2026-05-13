MGNT2 541,5-0,74%CNY Бирж.10,784-0,6%IMOEX2 683,45-0,24%RTSI1 145,53-0,25%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Финансы

Чистая прибыль «Сбера» в апреле выросла на 21,1% год к году по РПБУ

В апреле чистая прибыль ПАО «Сбербанк» по РПБУ выросла на 21,1% год к году до 166,8 млрд руб. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Рентабельность капитала составила 22,9%. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц и превысил 31,1 трлн руб. в реальном выражении.

Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн руб. Положительная динамика наблюдалась в ипотеке и потребительском кредитовании. За отчетный месяц средства частных клиентов выросли на 2,1% в реальном выражении и составили 34,3 трлн руб.

За первые четыре месяца «Сбер» заработал 657,8 млрд руб. чистой прибыли, что больше аналогичного периода в прошлом году на 21,3% при рентабельности капитала 23,4%.

23 апреля «Ведомости» писали, что Сбербанк создает группу компаний под брендом банка «Сбер2В». В группу войдут дочерние юрлица компании – «Сбераналитика», inSales, «Сбер бизнес софт», «Сберкорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» (ЦРР) и проч. В совокупности в новую группу компаний вошло более 10 юрлиц банка, занимающихся нефинансовыми сервисами «Сбера».

Под новым брендом банк планирует предоставлять клиентам коробочные решения для автоматизации процессов, аналитики больших данных, работы с искусственным интеллектом (ИИ) и электронным документооборотом (ЭДО).

