Средняя доходность депозитов на три месяца выросла до 13,44% годовых
Средние ставки по вкладам сроком до года увеличились с начала мая, следует из данных индекса вкладов маркетплейса «Финуслуги» (входит в группу «Мосбиржа»).
С 1 мая по 10 июня средняя доходность депозитов в крупнейших банках на три месяца выросла на 0,08 процентного пункта (п. п.) – до 13,44% годовых, на полгода – на 0,07 п. п. (до 12,99%), на один год – на 0,17 п. п. (до 12,32%). Средняя доходность по двухлетним вкладам не изменилась (11,00%), по трехлетним – снизилась на 0,03 п. п. (10,73%).
По данным маркетплейса, максимальная ставка среди предложений банков из топ‑20 по объему розничного депозитного портфеля достигает 17% по трехмесячному вкладу, минимальная – 7,25% (по трехлетнему).
Индекс вкладов «Финуслуг» рассчитывается на основе ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков по объему розничного депозитного портфеля. Анализируются вклады на 100 000 руб. на срок от трех месяцев до трех лет. При расчете индекса используются продукты без ограничений по категориям клиентов, не требующие участия в акциях или покупки комбинированных продуктов.
Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля. Вслед за этим решением 15 из 20 крупнейших банков уменьшили ставки по депозитам. По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 13,35% (–0,33 п. п.), по полугодовым – 12,97% (–0,18 п. п.), по годовым – 12,33% (+0,05 п. п.). Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в третьей декаде мая опустилась до 12,97%. Глава РСПП Александр Шохин на полях ПМЭФа допустил снижение ключевой ставки на ближайшем заседании до 14%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 июня.