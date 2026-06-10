Средняя доходность депозитов на три месяца выросла до 13,44% годовых

С 1 мая по 10 июня средняя доходность депозитов в крупнейших банках на три месяца выросла на 0,08 процентного пункта (п. п.) – до 13,44% годовых, на полгода – на 0,07 п. п. (до 12,99%), на один год – на 0,17 п. п. (до 12,32%). Средняя доходность по двухлетним вкладам не изменилась (11,00%), по трехлетним – снизилась на 0,03 п. п. (10,73%).