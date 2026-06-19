ЦБ включил дочернюю компанию Web3 Tech в реестр операторов ЦФА

Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Как пояснили в компании, это позволит привести на рынок игроков традиционного финансового рынка – брокеров и фондов, которые по ряду причин не могут сотрудничать с текущими крупными финансовыми институтами.