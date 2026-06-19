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ЦБ включил дочернюю компанию Web3 Tech в реестр операторов ЦФА

Ведомости

Банк России включил дочернюю компанию Web3 Tech в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Включение в реестр дает право выпускать ЦФА для корпоративного сектора и делает инструмент доступным для клиентов. Как пояснили в компании, это позволит привести на рынок игроков традиционного финансового рынка – брокеров и фондов, которые по ряду причин не могут сотрудничать с текущими крупными финансовыми институтами.

Ранее, 18 июня, ЦБ включил в реестр «Озон банк» и АО «Волтари». «Озон банк» стал третьим, а «Волтари» – четвертым оператором информационной системы, зарегистрированным регулятором в 2026 г. (первыми двумя стали «Уралсиб» и «Спутник ЦФА»). С учетом новых участников в реестре теперь 28 операторов. Среди них – «Атомайз», платформы Альфа-банка, Сбербанка, Т-банка, ВТБ, ПСБ, Газпромбанка, НРД, «СПБ биржи» и ряда других.

С начала года в реестр внесены всего четыре игрока, что, по мнению участников рынка, гарантирует безопасность инфраструктуры и технологическую зрелость решений этих поставщиков.

18 июня Банк России включил «Озон банк» в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). 20 мая стало известно, что объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) разместила выпуск долговых цифровых финансовых активов (ЦФА) для квалифицированных инвесторов на платформе Т-банка «Атомайз» – совокупный объем привлеченных средств превысил 16 млрд руб.

В апреле Банк России определил минимальный уровень кредитного качества цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных неквалифицированным инвесторам: умеренно высокий А+ по национальной шкале или умеренный ВВ по международной.

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