Крупные банки повысили ставки по вкладам на три месяца
Крупнейшие российские банки повысили ставки по трехмесячным вкладам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Финуслуги».
На заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это девятое подряд снижение ставки. В результате средняя доходность трехмесячных вкладов в топ-20 банках России выросла к 3 июля до 13,5% против 13,44% на 19 июня.
При этом ставки по более долгосрочным депозитам, напротив, демонстрируют снижение. Доходность по вкладам сроком на полгода уменьшилась на 0,08 п. п., а на год – на 0,07 п. п.
Лишь двое опрошенных «Ведомостями» экспертов ожидали решения ЦБ снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Большинство – 14 из 19 экономистов – ожидали снижения до 14%, еще один участник опроса называл диапазон 14–14,25%, другой считал вероятным снижение до 13,5–14%. Один аналитик предполагал, что ставка останется неизменной.