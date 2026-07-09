Минфин работает над предложениями по развитию финансового рынка

Он рассказал, что федеральный проект по развитию финансового рынка обсуждается. В ходе совещаний план корректируется с учетом ситуации на рынке ценных бумаг. Замминистра подчеркнул, что ведомство уже собирало предложения по дополнительным мерам от бизнеса, ассоциаций и инвесторов. По словам Чебескова, правительство внимательно следить за тем, что происходит на биржах.