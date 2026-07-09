Минфин работает над предложениями по развитию финансового рынка
Минфин работает над предложениями по дополнению плана развития финансового рынка, сказал замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума по корпоративному управлению НОКС.
Он рассказал, что федеральный проект по развитию финансового рынка обсуждается. В ходе совещаний план корректируется с учетом ситуации на рынке ценных бумаг. Замминистра подчеркнул, что ведомство уже собирало предложения по дополнительным мерам от бизнеса, ассоциаций и инвесторов. По словам Чебескова, правительство внимательно следить за тем, что происходит на биржах.
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волатильность на рынке сейчас действительно есть, но это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом, подчеркнул он. По его словам, сейчас главное – это тема развития экономики.
19 июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что какое-либо вмешательство государства не требуется в ситуацию на финансовом рынке, в том числе в виде скупки активов.