ЦБ: максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 12,83%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объему депозитов банках России во второй декаде июля выросла до 12,83% годовых. Об этом говорится в опубликованных материалах Банка России.
По данным регулятора, в первой декаде июля показатель составлял 12,79% годовых, а в третьей декаде июня – 12,76%.
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25% годовых. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. 1 июля регулятор предупредил, что траектория ключевой ставки на среднесрочном горизонте может оказаться выше апрельского прогноза. Отмечалось, что пересмотр связан с реализацией проинфляционных рисков.
17 июля 14 из 20 опрошенных «Ведомостями» аналитиков заявили, что ожидают сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля на уровне 14,25%. Еще пять экспертов допустили ее снижение: трое – до 14%, один – до диапазона 13,25–13,75%, еще один – до 13,25%. Один экономист считает возможными оба сценария – сохранение ставки или ее снижение на 25 базисных пунктов до 14%.