ЦБ: максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 12,83%

17 июля 14 из 20 опрошенных «Ведомостями» аналитиков заявили, что ожидают сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля на уровне 14,25%. Еще пять экспертов допустили ее снижение: трое – до 14%, один – до диапазона 13,25–13,75%, еще один – до 13,25%. Один экономист считает возможными оба сценария – сохранение ставки или ее снижение на 25 базисных пунктов до 14%.