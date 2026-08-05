ЦБ опустил курс доллара и евро, но поднял юаня

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 7 августа. Доллар и евро подешевели, а китайский юань продолжил рост. Курс американской валюты снизился почти на 20 копеек до 80,93 руб., евро – на 39 копеек до 93,19 руб. Китайский юань, напротив, подорожал на 0,07 копейки до 11,97 руб.