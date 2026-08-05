ЦБ опустил курс доллара и евро, но поднял юаня
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 7 августа. Доллар и евро подешевели, а китайский юань продолжил рост. Курс американской валюты снизился почти на 20 копеек до 80,93 руб., евро – на 39 копеек до 93,19 руб. Китайский юань, напротив, подорожал на 0,07 копейки до 11,97 руб.
Накануне рубль заметно ослаб: 5 августа доллар впервые с апреля превысил 81 руб., евро поднялся выше 93,5 руб., юань — до 11,97 руб. Сегодняшнее снижение доллара и евро стало первой коррекцией после нескольких дней роста.
ЦБ рассчитывает курс доллара на основе данных о сделках кредитных организаций на внебиржевом валютном рынке. Курс евро определяется через кросс-курс к доллару по данным Европейского центробанка.
С начала августа доллар прибавил более 1,5 руб. Аналитики прогнозируют, что на конец 2026 г. рубль будет находиться в промежутке 88–90 руб./$.